Команда HackSfera, поможет получить качественные услуги - БЫСТРО и в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Услуги взлома и защита любой сложности, без длительного ожидания результата и предоплаты

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Расскажем о нас

Кто мы?

HackSfera – одна из немногих компаний, которая до своего открытия сформировала группу независимых экспертов для мониторинга и изучения качества услуг взлома на рынке РФ, СНГ. Принимая во внимание ценовую политику заявленных услуг и потребность в защите/взлома почты, социальных сетей.

Наша цель и миссия

Предоставить своим клиентам обширный спектр услуг взлома, начиная от взлома почты, социальных сетей до предоставления свободного доступа к форумам и сайтам. Обеспечить каждого клиента авторским программным обеспечением и решить поставленную задачу без предоплаты и лишних вопросов.

Обращаясь к нам, вы получаете:

Полный доступ

Свободный доступ к архивам фото, аудио, видео и сообщениям

Полную информацию

Предоставим имена, номера, время и дату переписки с собеседником

Доступ к архивам аккаунта

Получите доступ к удаленным сообщениям

По индивидуальным запросам установим переадресацию звонков и сообщений на вашу личную почту.

У нас можно не только заказать взлом социальных сетей, мессенджеров, почты и сайтов. У нас вы сможете проверить сотрудника на утечку информации, быть всегда в курсе планов своего ребенка или уберечь свою компанию от атак мошенников и шарлатанов. Команда профессиональных хакеров с помощью современных технологий и личной методики окажут услуги взлома. Проанализируют, укажут на слабые места в функционировании вашего ресурса и предоставят аудит безопасности, который поможет всегда быть на шаг впереди своих конкурентов, недоброжелателей.

Для нас нет нерешаемых задач, строго соблюдаем сроки, выполняем услуги взлома в независимости сложностей, без предоплаты, по доступной стоимости для каждого.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, не отказываемся от решения проблем и предоставляем лучшие методы заказчикам. Тщательно прорабатываем запросы, прислушиваемся к вашим пожеланиям, предоставляем бесплатную консультацию, работаем по долгосрочным договорам и разовым заявкам.

ОСТОРОЖНО МНОГО МОШЕННИКОВ!

Мы никогда не обманываем наших заказчиков
сначала результат - потом оплата!

Преимущества услуг, которые мы предоставляем

Команда высококвалифицированных программистов HackSfera всегда заинтересована в потребностях своих клиентов. Никогда не задает лишних вопросов, а гарантирует каждому:

Конфиденциальность

Все данные, которые предоставляет клиент строго конфиденциальны и третьи лица не имеют к ним доступа. Обладаем многолетним опытом работы в сфере услуг взлома и исключаем утечку информации жертве.

Анонимность

Внимание к мелочам позволяет нашим хакерам инкогнито проводить взлом вк, ватсап, инстаграм, одноклассников или почты. Жертва никогда не узнает о взломе.

Индивидуальный подход

Для нас нет нерешаемых задач: примем ко вниманию любые средства защиты, включая двухфакторную аутентификацию. Решим поставленную цель.

Доступность в цене

Работаем без посредников и вышестоящего руководства. Исключаем завышенные цены на услуги взлома и устанавливаем конкурентную стоимость для удобств своего клиента.

Вариантивность

Работаем на результат клиента и предоставляем более доступную стоимость услуг при повторном обращении.

100% Гарантии

Мы всегда берем оплату только за выполненную работу, для того что бы Вы не брали на себя никаких рисков.

HackSfera – это уверенность в завтрашнем дне и надежная защита личных интересов. Мы анализируем, ищем и находим самые слабые места функционирующего ресурса и предоставляем аудит безопасности.

Наши услуги

Мы предоставляем широкий спектр услуг, а именно: взлом/защита соц. сетей, взлом/защита мессенджеров, взлом/защита сайта (или другого приложения)

Взлом вконтакте HackSfera

Взлом вконтакте

от 6500р
Взлом инстаграм HackSfera

Взлом инстаграм

от 7000р
Взлом телеграм HackSfera

Взлом телеграм

от 16000р
Взлом ватсап HackSfera

Взлом ватсап

от 12000р
Взлом почты HackSfera

Взлом почты

от 7000р
Взлом сайтов HackSfera

Взлом сайтов

от 25000р
Взлом фейсбука HackSfera

Взлом фейсбука

от 7000р
Взлом тиктока HackSfera

Взлом тикток

от 5000р

Порядок сделки

В этом разделе вы узнаете как проходит сделка

Отзывы клиентов

Нашей команде всегда очень приятно, когда вы рассказываете о том, как вы довольны выполнением работы

В данном разделе представлены не все отзывы наших клиентов, если вам интересно отзывы о нашей работе - просьба написать нам и мы предоставим вам архив с отзывами наших клиентов

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Telegram: @SferaHack WhatsApp: +79891912412 [email protected]